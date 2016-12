Boxing News

By Eric Lorta/Ringside Reporter Podcast

Hank Lundy 134.2 vs. John Delperdang 133

(UBF lightweight title)

Kevin Roundtree 161.6 vs. Darren Johnson 169

Trevir Ballinger 126.2 vs. Christopher Nelson ?

Chris Curtis 187.8 vs. Marcus Maulding 190.6

Abdula Muhammad 211 vs. Demonte Cherry ?

Venue: Fitness Center in Cincinnati, Ohio

Promoter: B.O.O.M. Promotions/CES Boxing