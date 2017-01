Marquez descarta posible revancha de Pacquiao

Espanol

El Mexicano ex campeón mundial de 43 años, Juan Manuel Márquez, comentó sobre una variedad de temas interesantes en la tercera edición del “Torneo José Sulaimán de Boxeo de Fuerzas de Seguridad” en la instalación de la Policía Federal en la Ciudad de México.

Sobre la posibilidad de otra pelea con su conocido rival Manny Pacquiao:

“Hay rumores en las redes de que me han ofrecido 60 millones de dólares para pelear de nuevo contra Manny Pacquiao, pero incluso si me dan 100 millones de dólares, no voy a pelear contra él”.

Sobre sus planes futuros …

“Todavía estoy entrenando y siempre estoy corriendo. Sé que he estado fuera por casi dos años. Este año definitivamente creo que haré dos peleas para evaluar cómo mi cuerpo reacciona. Pasando las pruebas, tendría otra pelea importante. Pero primero tengo que hablar con mi familia. Si mi familia me dice que no siga, voy a dejar el boxeo. Mi familia es ahora mi prioridad. ”

En cuanto al enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr …

“Será una pelea donde la fuerza y ​​el peso de Julio César serán decisivos para derrotar a la inteligencia de Alvarez, al puñetazo y al buen boxeo. Aunque creo que su oportunidad es menor que Alvarez, si Chávez gana, será el comienzo de un regreso al gran momento. Si Canelo gana, será sólo otra victoria para su carrera “.

Sobre si el boxeo mexicano está en crisis …

“Lo que pasa es que hay nuevos combatientes y futuros campeones. ¡No se desesperen!”