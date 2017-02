Mas de Sosa vs Lomachenko

Espanol

El invicto campeón mundial de dos divisiones y el doble medallista olímpico de oro Vasyl Lomachenko y el ex campeón súper peso pluma de la AMB, Jason Sosa, hablaron con los reporteros sobre su próxima pelea el 8 de abril en The Theatre at MGM National Harbor en Oxon Hill, Maryland.

Sosa: Ha sido una bendición para mí permanecer hambriento y mantenerme enfocado para poder retener y aprender todo en busca de este gran triunfo.

Lomachenko: Estoy muy feliz de estar de vuelta en el campo de entrenamiento. Estoy disfrutando cada día que me estoy preparando para la pelea. Muchas gracias y nos vemos el 8 de abril.

