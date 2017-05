Melindo vence a Yaegashi y unifica titulos FIB 108 lbs

Espanol



Por Joe Koizumi

El guerrero Filipino, campeón interino de la FIB de peso mosca junior, Milan Melindo (36-2, 13 KOs) de forma muy impresionante unificó los cinturones de la FIB al vencer al campeón Japonés de la FIB Akira Yaegashi (25-6, 13 KOs)y se anotó una victoria impresionante por TKO en 2:45 del primer round el domingo en Tokio, Japón.

Era tan sorprendente que Yaegashi, bien conocido por su durabilidad sufrió tan rápidamente una derrota impactante en la mano del batallador filipino que no es considerado como duro pegador. A mitad de camino en en el primer round Milando conectó con un gancho de izquierda bien sincronizado, que tenía los Japoneses al borde de los asientos. Aunque no pareció tan dañino un derribo, Melindo repitió un mismo gancho de izquierda al todavía inestable Yaegashi, poniéndolo de nuevo mal. El campeón japonés, que hizo su tercera defensa, se enfrentó de manera imprudente de pies a cabeza y absorbió una sólida combinación izquierda-derecha, cayendo a la lona por tercera vez en el primer round. El Árbitro Eddie Hernández (Estados Unidos) no dudó en detener la pelea para que Yaegashi no sufriera un nuevo castigo.