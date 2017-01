“Mikey” Garcia: 2017 sera un gran año para mi

Espanol

Por.Miguel Maravilla

El doble campeón mundial “Mikey” Garcia (35-0, 29 KOs) de Oxnard, California buscará agregar otro título mundial al regresar al ring contra el campeón de peso ligero del CMB Dejan Zlaticanin (22-0, 15 KOs) de Montenegro.

García y Zlaticanin se enfrentarán el 28 de enero en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas en vivo en Showtime Championship Boxing.

Fightnews.com se encontró con “Mikey” mientras hablaba de su próxima pelea. “Me siento genial y emocionado. Es sólo el comienzo. Espero que vaya bien y me convierto en un campeón de tres divisiones “, dijo Mikey Garcia a Fightnews.com®. “Esta es una pelea por el título mundial y busco agregar otro título”.

Después de una ausencia de dos años del ring debido a problemas contractuales, García regresó al ring el verano pasado cuando venció con un nocaut sobre el ex campeón mundial Elio Rojas en el Barclay Center de Brooklyn, Nueva York. “Yo estuve fuera dos años y medio, pero volvi en julio y salió con una victoria”, dijo García de su última pelea. “Creo que este año 2017 será realmente grande”, prometió García.

Ahora el ex campeón del mundo se está preparando para su pelea con Zlaticanin mientras está entrenando en Moreno Valley, California bajo la atenta mirada de su hermano, el ex campeón mundial Robert García y su padre Eduardo García, que ha sido fundamental en el desarrollo de Robert García, Fernando Vargas, y ahora su hijo menor Mikey en el trabajo con campeones del mundo.

“Me siento muy bien mi hermano, mi padre, el campo de entrenamiento ha ido bien”, dijo García sobre el campamento. “Hemos tenido un buen campamento un total de 8 semanas con buen entrenamiento y ambiente. Realmente disfruté este campamento.”

“Empezamos el campamento de entrenamiento en diciembre y tuvimos más que suficiente sparring. Robert Garcia dijo a Fightnews.com®. “Vamos a tener un buen 8-9 semanas de campo de entrenamiento cuando hayamos terminado.” Entrenamiento en el Inland Empire, una región de suburbio ubicada a unos 50 kilómetros al sureste de Los Ángeles. García ha encontrado entrenamiento de confort en el rancho de su hermano Robert García en Moreno Valley, en el condado de Riverside.

Los García han estado residiendo allí desde hace bastante tiempo como Mikey vive la vida simple de la granja aislado con un establo de boxeadores, sparring socios, caballos y ganado como él se prepara para Zlaticanin. “Hice campamentos en Oxnard antes y fue bueno. Ahora mismo para este entrenamiento aquí en Riverside es un buen ajuste. Mi familia y todo el mundo está aquí ahora y funciona bien para mí, todavía conseguimos el trabajo hecho me gusta y he estado en Riverside por 2 años y Mikey por 6 o 7 años. Yo estaba todavía en Oxnard y Mikey haría el campamento de entrenamiento en Oxnard y se quedaría en un hotel o alquilaría una casa pero ahora entrena cerca de su casa en Riverside-

La razón que decidí mover era estar cerca de Mis padres y mi familia ahora los veo casi todos los días “, añadió García. Su oponente Zlaticanin se convirtió en el primer campeón del mundo de boxeo de Montenegro cuando venció a Franklin Mamani y obtener el título de peso ligero del CMB y antes se anotó otro triunfo ante el previamente invicto Ivan Redkach. También tiene victorias sobre el ex campeón mundial Ricky Burns y Petr Petrov. “Siento que soy mejor boxeador, pero es un duro golpeador. Lo que veo es que es fuerte, agresivo, es un buen peleador “, dijo García de su oponente.

“Su pelea es cortar la distancia y estar cerca de intercambiar grandes golpes, pero creo que las habilidades y la experiencia me permitirá salir con la victoria”, agregó García. “Lo he visto pelear de cerca en persona. Cuando venció a Redkach, yo estaba trabajando en el rincón de Redkach. Está muy hambriento con un tremendo poder y condición “, comentó Robert García sobre Zlatacanin. “Es un duro peleador de Europa del Este que viene buscando al nocaut, pero cuando se trata de habilidades, Mikey es mucho mejor que él”.

Una victoria sobre Zlatacanin, el plan para García será mantenerse activo para perseguir grandes pelas y unificar. “Esto es sólo el comienzo después de esta pelea, quiero grandes peleas para establecerme y dejar un buen legado”, dijo García. “Gané dos títulos en 2013 y este año 2017 será aún mejor”, prometió García que ya está al acecho en la división de peso ligero y espera pasar sobre Zlatacanin y ganar el título del CMB y posiblemente establecer una pelea de unificación con otro campeón en 135 más tarde en 2017.

Los actuales campeones incluyen el venezolano Jorge Linares que tiene el título AMB, el campeón de la FIB Robert Jr. de Pascua y Terry Flanagan de Inglaterra, el campeón de la OMB. “Si todo va bien me gustaría pelear contra Terry Flanagan, el ganador de Jorge Linares y Crolla, me gustaría unificar. Estas no son sólo buenas peleas para mí, sino buenas peleas para los aficionados “, dijo García. “Cualquier pelea que este disponible en este momento estoy dispuesto a tomar, pero yo entiendo el negocio “, García vs Zlatacanin será una pelea programada a 12 rounds del campeonato de Zlatacanin por el título del CMB como García buscará ganar su tercer título mundial. “Tienes todos los elementos aquí para una gran pelea. Mi oponente tiene hambre, está listo” .