Moran-Zamora el viernes en Telemundo

Espanol

La exitosa Serie de TV Boxeo Telemundo Ford continuará su temporada de primavera este viernes de Carpa Astros en la Ciudad de México. En el evento principal, el peso welter Antonio “Toño” Moran de Ciudad de México enfrentará a Richard “El Diamante” Zamora de Monterrey en otra “Guerra Civil Mexicana” programada para 10 Rounds con el título latino del CMB de Moran en juego. Moran trae un récord de 20-2-1, 13 KOs. Zamora tiene credenciales de 14-1, 8 KOs.

Las puertas abren a las 7:30 PM, Primera campana a las 8:00 PM. 6 peleas más están programadas. Telemundo Network se televisará en los EE.UU. a partir de las 11:35 PM ET. Tuto Zabala, Jr., All Star Boxing, Inc. presenta el espectáculo en asociación con Producciones Deportivas. Carpa Astros está ubicada en Calzada de Tlalpan # 855, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, MX. Tel: 55 55799078. Para boletos: www.carpaastros.com.mx