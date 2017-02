Mundine protesta por su pelea ante Green

Espanol

Por Ray Wheatley – World of Boxing

Anthony Mundine ha presentado una queja oficial a la Federación Nacional Australiana de Boxeo en un esfuerzo por conseguir revertir la derrota por decision mayoritaria del viernes pasado ante el archirrival Danny Green y pide sea cambiado a una decisión sin decisión.

En otro desarrollo, el médico australiano Lou Lewis, que trabajó junto a su colega John O’Neil en Green-Mundine, reveló a los medios de comunicación que quería detener la pelea en el primer round después de que Danny Green estuviera consternado por un golpe ilegal entregado por Mundine en Los primeros 30 segundos de la pelea, pero fue anulado por O’Neil.

“Seré honesto, estoy realmente enojado”, dijo el Dr. Lewis a News Limited. “Pensé que la pelea había terminado.”

Agregó que el árbitro debería haber comenzado a contar hasta 10 tan pronto como Green se cayó a la lona y – si no lo hizo – debería haberle concedido la victoria por descalificación si el golpe de Mundine era considerado ilegal.

“Nos ha hecho retroceder tantos años”, dijo el Dr. Lewis. “Pensé que era asqueroso. El árbitro no debería volver a trabajar … nos ha hecho el hazme reír en todo el mundo. No se encargaron del boxeador. Si ocurriera en la liga de rugby, estarías demandando a la gente. Él (Green) no podía golpear con ningún poder y él estaba muy lastimado. Estaba luchando por instinto más que cualquier otra cosa. Un golpe fuerte, en la misma clase de peso que Green, podría haber causado serios daños. ”

Doctor Lewis es un ex campeón de peso welter amateur de la Universidad de Sydney que ha trabajado las peleas más grandes en Australia con los campeones del mundo Jeff Fenech, Kostya Tszyu, Jeff Harding, Azumah Nelson, Roy Jones Jr y Shane Mosley. Él planea presentar una queja oficial con la Federación Nacional Australiana de Boxeo.