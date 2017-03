Narváez se retira de pelea con Rodríguez en Puerto Rico

Espanol

Una pelea entre el ex campeón mundial Argentino Omar Narváez y el invicto local WBC # 3, IBF # 4, WBA # 8, OMB # 10 de peso gallo Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez (15-0, 10 KOs) no se realizara por ahora después que Narvaez decidió en el último minuto no viajar a Puerto Rico. Rodríguez se enfrentará ahora al sustituto Robinson Laviñanza (11-3-1, 4 KOs) en una pelea diez rounds en el Parque Concepción Pérez Alberto en Fajardo, Puerto Rico.

El promotor John Orengo de Fresh Productions explicó: “El equipo de Narváez recibió los documentos y los boletos para la pelea, pero poco antes del vuelo, les dijeron a varios medios argentinos que había habido un error en los documentos y no había nada que pudieran hacer al respecto . Realmente no había nada que hacer porque todo estaba bien y podían haber venido sin problemas, pero no estamos aquí para mirar el pasado.