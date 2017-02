Nietes-Krungthepthonburi por título vacante FIB peso mosca

Espanol



Foto: Santino Honasan of Abs-cbn Sports

El 29 de abril en la ciudad de Cebú en Filipinas, Michael P. Aldeguer de ALA Promotions presenta “Pinoy Pride 40” con el # 3 clasificado y Guerrero Filipino Donnie “Ahas” Nietes (39-1, 22 KOs) ante el # 4 Eaktawan Mor Krungthepthonburi -3, 15 KOs) de Tailandia por el título vacante FIB del peso mosca.

Nietes, el ex campeón mundial de peso mosca de la OMB y el campeón mundial filipino más largo de la historia, se trasladó a las 112 libras después de una impresionante decisión sobre el ex campeón Edgar Sosa por el título vacante de peso mosca intercontinental de la OMB (septiembre de 2016).

El número 6 de la OMB de peso pluma Mark “Magnifico” Magsayo (15-0, 11 KOs) y el súper gallo Jeo “Santino” Santisima (12-2, 11 KOs) también estaran en este evento.

Ni siquiera ha pasado un año desde que decidiste subir de peso. En 112 libras y habiendo experimentado sólo una pelea en la nueva división en septiembre pasado, ¿cómo se siente siendo catapultado a un título mundial para su segunda pelea? ¿Sientes que estas listo? ¿Cómo ayudó la pelea con Sosa?

Estoy muy feliz y emocionado. Estoy muy feliz de que la oportunidad de ganar un tercer título en otra división esté finalmente a mi alcance. He visto mucho a lo largo de mi carrera para demostrar que esto no es algo que cada boxeador recibe una oportunidad. Estoy muy agradecido con mi manager y promotor por hacer esto posible, por ayudarme a lograr mis sueños. Incluso antes de mi primera prueba en la división de peso mosca, estaba listo. Hace tiempo que estoy listo. Sólo he estado esperando la oportunidad de probar que hay más que los combatientes filipinos todavía pueden lograr.

Al lograr mi primera victoria sobre alguien que ha tenido su parte justa del predominio del peso mosca era algo que me ayudó a realizar que tomé la decisión correcta y que éste era el tiempo perfecto para que me intensifique. Estaba confiado al entrar en el ring hasta que sonó la campana final.

¿Cómo has estado entrenando? ¿Qué tipo de preparación ha comenzado?

He estado entrenando desde enero para esta pelea de abril. Estoy seguro porque he empezado temprano. En este momento, estamos enfocados en el entrenamiento de potencia y velocidad.

¿Cómo ves a tu oponente para esta próxima pelea? ¿Cuál es su evaluación?

Creo que es alguien que debería de mirar con cuidado. Él no está clasificado # 4 por nada y soy nuevo en la división en la que ha estado. Los tailandeses también son boxeadores duros, así que me aseguraré de dar lo mejor de mí el 29 de abril.

¿Cuáles son tus próximos planes después de esta pelea?

En realidad es ALA Promotions lo que dice que voy a hacer o que voy a estar peleando a continuación, pero personalmente, me gustaría una pelea de unificación contra cualquier campeón en la división de peso mosca. Estaré listo para cualquier pelea en cualquier momento y en cualquier lugar.

¿Algún mensaje a todos sus seguidores?

Estoy muy agradecido con todos los que han estado conmigo a través de los años. A mi manager, promotor, entrenadores y compañeros de gimnasio, gracias. A nuestro compañero de TV, Abs-cbn y amigos de los medios de comunicación, gracias. A mis fans, espero poder darles las gracias una por una y hacerles saber cómo su ayuda me ayuda. Espero que sigan apoyándome y orando por la seguridad de todos los boxeadores.