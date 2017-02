Norberto Jiménez: Yo era un perdedor profesional

Espanol



Por Robert Coster

De archivo: SHUAN BOXING

Norberto “Meneito” Jiménez, jr de Republica Dominicana y contendiente de peso gallo, clasificado 4 º por la AMB, 9 º por el CMB, es muy popular en su pais. Su historia personal, su estilo poco ortodoxo del boxeo y la personalidad excéntrica le ha encantado a los aficionados locales. El sobrenombre de Norberto “Meneito” significa “el que se menea” y es una descripción adecuada de la forma en que lucha: esquivando, esquivando, cambiando de dirección, lanzando golpes desde ángulos extraños, confundiendo a sus oponentes.

Norberto es un showman, entrando en el ring con gafas de sol oscuras y movimientos de baile que recuerdan a Naseem Hamed. Jiménez (25-8-4, 13 KOs) tiene una historia particular interesante debido al hecho de que comenzó su carrera de la peor manera posible con un récord 1-8-2 (!).

Dice Norberto “Yo era un perdedor profesional. Tomé peleas con dos días de aviso y a veces entre en el ring solo para cumplir. Entonces un día me levanté, me miré en el espejo y dije BASTA. Paré la fiesta y comencé a entrenar. Como en la película Rocky “. Desde el 2011, Jiménez ha acumulado un récord de 24-0-2. El 31 de diciembre de 2014, Jiménez viajó a Japón para enfrentarse al campeón de la AMB Kohei Kono, una pelea que terminó en un controvertido empate. El árbitro Rafael Ramos dedujo un punto de Meneito y así le impidió convertirse en Campeón del Mundo. El próximo viernes, Norberto Jiménez regresará al ring para enfrentarse al venezolano Juan López (12-5,12Ko) en una mega funcion que contará con los mejores prospectos dominicanos (Carlos Adames, Alberto Puello, Jackson Marinez). Dice Norberto “La pelea de Kono fue hace 3 años. He sido paciente pero quiero ganar el título mundial en 2017. Sólo estoy pidiendo la oportunidad que me merezco “.