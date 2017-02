Ortiz: Wilder no es más que un campeón de papel

Espanol

Respondiendo a las recientes declaraciones públicas del campeón peso pesado del CMB, Deontay Wilder, el ex campeón mundial de peso pesado interino de la AMB, Luis Ortiz, le gustaría informarle: “Me inscribí en el CMB / VADA Clean Boxing Program en septiembre pasado. ¡Deja de usar esa excusa para evitar pelear conmigo!

El invicto Ortiz (27-0, 23 KOs), de Camagüey, Cuba, que ahora vive en Miami, dice que ha estado tratando de conseguir a Wilder en un ring de boxeo por un buen rato.

“¡Está asustado!”, Dijo Ortiz de Wilder. “Cuanto más pueda usar mi prueba fallada contra mí, lo hará. Él y Lou DiBella están diciendo que él no peleará conmigo por eso. Eso fue hace años, y desde ese desafortunado incidente, por el que fui castigado, he probado una docena de veces que estoy limpio. Ahora él está tratando de decir que no me he inscrito para VADA Clean Boxing … adivina qué Wilder? Me inscribí en septiembre pasado cuando me notificaron que todos los contendientes del CMB deben ser parte de su nuevo Programa de Boxeo Limpio. Llené el papeleo y mi entrenador lo envió al CMB. Puedes dejar de usar esa excusa para evitarme. No tengo nada que ocultar y no tengo que probar más a nadie que estoy limpio. Wilder no es nada más que un campeón de papel que pasó a estar en el lugar correcto en el momento adecuado, lo más importante, el promotor adecuado. Eso es todo lo que es.

“… Cuando miro a Deontay Wilder, veo un combatiente inseguro y asustado. Está loco con su técnica y preocupado por ser golpeado. Cuando estás tan preocupado por ser golpeado, cuando te golpean, usualmente te dan un golpe. ”

El entrenador de Ortiz, Herman Caicedo, del Centro de Entrenamiento Deportivo Caicedo de Miami, Florida, también dice que la prueba fallida de Ortiz en 2014 ya no es un factor importante para no realizar la pelea.

“Desde que fracasó en su prueba hace años, Luis ha sido probado más de una docena de veces, voluntaria y obligatoriamente en peleas. Él ha dejado muy claro que nunca quiere que eso vuelva a ocurrir y yo no trabajaría con un boxeador que incluso sospeche que no este limpio. Hay demasiada participación en cómo trato a los peleadores. Todos ponemos un montón de sangre sudor y lágrimas en el entrenamiento para una prueba de drogas fallidas para descarrilar todo el proceso. Hago mis propios controles de drogas y chequeos de esteroides antes de tomar a los boxeadores. Y los que no desean participar voluntariamente, no los voy a entrenar. ”

Ortiz dice que tarde o temprano, Wilder se quedará sin excusas para evitarlo o se quedará sin boxeo.

“Mi mentalidad era siempre vencer a quien fuera el mejor peleador de mi división. No selecciono a mano a mis oponentes. Esto es todo raro y nuevo para mí. No puede correr por mucho tiempo sin embargo, supongo que tratará de unificarse o desocupar antes de que tenga que luchar conmigo. No puede unificarse con el ganador de Joshua / Klitschko porque soy el obligatorio por encima de cualquier pelea de unificación, y no seré saltado. Por lo tanto, puede tratar de golpear a Joseph Parker en su próxima pelea. Entonces retirare al campeón de papel que es. ”

“Tengo mucha confianza en el resultado si Ortiz y Wilder luchan”, continuó Caicedo. “Ortiz lo eliminará en 10 rounds. Luis tiene un nivel a su enfoque que no he visto en bastante tiempo. Él es un peleadorretro, boxeador de peso pesado de la vieja escuela. Él tiene increíble precisión y movimientos en el ring. Es exacto con los golpes y defensivamente muy fuerte. Si alguna vez pelean, Wilder será expuesto. Pero, probablemente se retirará como una leyenda en su propia mente sin luchar nunca con nadie. ”

Ortiz dice que no importa lo que suceda con Deontay Wilder, está feliz y cómodo con su vida.

“Quisiera agradecer a mi equipo: Jay, Javier y mi entrenador Herman por el apoyo que me brindan a lo largo de toda esta incertidumbre, así como a mis fans y, lo más importante para mi, mi esposa y mis tres hijos. Nunca pensé que estaría boxeando para ganarme la vida. El boxeo siempre fue lo que hice porque me encantó. Luché por el orgullo. ¡Luché por los derechos a la vida y a sobrevivir !! Ya he logrado un sueño y que iba a estar aquí en los Estados Unidos con mi familia. Soy un ciudadano de los Estados Unidos y muy orgulloso. Ahora fui capaz de ganarme la vida, ganar dinero y potencialmente convertirme en campeón del mundo … que, para mí, no tiene precio “.