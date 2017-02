Palabras de Thurman & Garcia

Espanol

Los campeones mundiales de peso welter Keith Thurman y Danny García hablaron con los medios de comunicación antes de su enfrentamiento tan esperado en el SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING en CBS, presentado por Premier Boxing Champions, el sábado 4 de marzo de Barclays Center.

Keith Thurman:

Bueno, ya sabes, siendo el campeón invicto y nunca he perdido, me siento fuerte, tengo un fuerte fondo amateur y él también. ¡Soy criado para este deporte! ¡Esta es mi vida! ¡Esto es lo que hago! Me encanta el reto, me encanta el boxeo. Estoy tratando de obtener lo mejor de mí, justo delante de mí, yendo de pies a cabeza con mí. Sólo vivo para él esto!

Soy más grande que Danny naturalmente, él era siempre más pequeño que yo en los aficionados, él es más pequeño que yo en el profesionalismo, él está subiendo. Él podría sostener su peso bien pero naturalmente soy apenas un poco más grande, de modo que déme una cierta confianza allí.

Tengo menos peleas y más knockouts, creo que tengo golpes más fuertes y que voy mejor que el estadísticamente un poco. Es sólo venir a la pelea y veran los golpes adecuados en el momento adecuado, la fuerza y ​​el acondicionamiento, y todo sobre la pelea!

Danny Garcia

Estoy seguro de que soy un verdadero campeón. He estado en estas grandes peleas antes, he estado en peleas de unificación antes. Siento que soy el mejor boxeador.

Al final del día en que Danny García viene a pelear, viene a ganar.

Ya soy el campeón welter CMB del mundo, he estado en el ring con un montón de grandes boxeadores.