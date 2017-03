Parker vs Fury para el 6 de mayo en Nueva Zelanda

Espanol

El desafiante obligatorio Hughie Fury se enfrentará al campeón mundial pesado de la OMB Joe Parker en Auckland, Nueva Zelanda, en el Vector Arena el sábado 6 de mayo, se confirmó esta semana.

Fury, de Manchester, viajará al otro lado del mundo como él menciona para causar un gran malestar contra el invicto Parker y de gran impacto que es una superestrella en su tierra natal.

Fury pretende emular la sorprendente hazaña de su hermano Tyson de terminar el reinado del entonces rey de división Wladimir Klitschko en noviembre de 2015 cuando viajó a Alemania y rasgó todos los cinturones de la aparentemente invencibilidad ucraniana.

De 22 años, tiene un récord perfecto de 20 victorias con 10 nocauts en una carrera de cuatro años y capturó el título de la OMB Intercontinental en su última pelea contra Fred Kassi. Fury tuvo una brillante carrera de aficionados que culminó en ganar Oro en el Campeonato Mundial de Jóvenes de 2012, el primero en superpesado de Inglaterra.

Parker se convirtió en el primer campeón mundial de pesos pesados ​​de Nueva Zelanda cuando ganó la corona de la OMB en diciembre, derrotando al previamente invicto Andy Ruiz Jr por el título vacante en el Vector Arena con una decisión de puntos muy estrechos. El boxeador de 25 años de edad es sin duda una estrella local después de ganar 18 de sus 22 peleas por nocaut en una carrera de casi cinco años.

Será la primera vez en la historia que un reconocido título mundial de peso pesado se ha defendido en Nueva Zelanda y Parker contra Fury se espera que se convierta en el mayor evento de boxeo jamás realizado en el país, con una audiencia mundial esperada de más de 100 millones.

Fury está totalmente enfocado en sacudir al mundo – al igual que Tyson – al derrotar a Parker, “¡Estoy deseando que llegue ese momento y no puedo esperar! Me siento genial y estaré en la mejor forma. Mi vida piensa en esta pelea dia y noche y verás algo especial. No importa en qué país sea la pelea, un ring de boxeo es un ring de boxeo para mí, no importa dónde este en el mundo. El resultado será el mismo, una victoria de Hughie Fury y el 6 de mayo estarás mirando al nuevo campeón mundial de la OMB “.

A pesar de la enormidad del evento, Peter confía en que su hijo se levantará contra las probabilidades y causará un malestar. Él dijo: “Lo veo como una pelea muy competitiva entre dos de los mejores pesos pesados ​​jóvenes en el mundo de hoy y los fans y los medios de comunicación sin duda van a disfrutar este evento. Parker es el campeón del mundo y vamos a entrar en su territorio, pero estamos luchando contra la gente a través de todo y esto no nos molesta. Veo a mi hijo volviendo a casa con el título mundial.

Mick Hennessy, CEO de Hennessy Sports, está respaldando a su hombre para que regrese a casa coronando al nuevo Campeón Mundial de la OMB. Él dijo, “Hughie es un talento excepcional que ha sido subestimado en su carrera. Sé que cuanto mayor es la pelea y más grande es la ocasión, Hughie se enfrentará a ese desafío y Parker sacará lo mejor de él. No estamos ilusiones, esta es una prueba muy dura para Hughie, pero creo que él brillará a través de ese combate “.