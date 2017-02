Boxing News

Photos: Esther Lin/Showtime

Chris Pearson 152.8 vs Justin DeLoach 151.8

Saul Rodriguez 133.8 vs Oscar Bravo 132.8

Andrew Tabiti 196.2 vs Quantis Graves 198.8

Lionell Thompson 177.6 vs Steve Lovett TBA

Sanjarbek Rakhmanov 146.4 vs Jose Marrufo 141.6

Cameron Krael 147 vs Todd Manuel 146.6

Oluwafemi Oyeleye 155.2 vs Adan Ahumada 155

Promoter: Mayweather Promotions

Venue: Pechanga Resort & Casino, Temecula, California

TV: Showtime