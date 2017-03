Pintor-Moreno este viernes en Telemundo

Espanol

Boxeo Telemundo Ford continuará su temporada de primavera este viernes 10 de marzo desde Carpa Astros en Ciudad de México con otra “Guerra Civil Mexicana”.4

En el evento principal el campeón welter Latino del CMB Mauricio “Ave Fénix” Pintor de la Ciudad de México defenderá su título contra Patricio “El Picudo” Moreno de La Paz, Baja California, México en un combate programado para 10 Rondas. Pintor, sobrino del legendario Lupe Pintor aporta un récord de 20 victorias, 2 derrotas, 1 empate y 13 KOs. Moreno un zurdo en el otro lado tiene credenciales de 19 victorias, 2 derrotas y 14 KOs.

En encuentros de atracción especial, el Olímpico Rio 2016 Joselito Velázquez (1-0) hará su debut en la Ciudad de México cuando se enfrente a su compatriota Diego Guerrero (2-0) en un combate programado para 6 rounds en la división de peso mosca. También el protegido de Robert García, Jesse “Bam” Rodríguez, de 17 años de edad, de San Antonio, Texas, hará su debut profesional contra Mauricio Cruz (0-2-1) en un combate programado para 4 rounds en la división de peso mínimo.

Las puertas abren a las 7:30 PM, Primera campana a las 8:00 PM. 6 peleas más están programadas.

Telemundo Network se televisará en los EE.UU. a partir de las 11:35 PM ET. Tuto Zabala, Jr., All Star Boxing, Inc. presenta el espectáculo en asociación con Producciones Deportivas. Carpa Astros está ubicada en Calzada de Tlalpan # 855, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, MX. Tel: 55 55799078. Para boletos: www.carpaastros.com.mx