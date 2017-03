Polemicos comentarios de Duran hacia Chavez Sr & Jr

Espanol

By.Gabriel F. Cordero

El Panameño leyenda del boxeo mundial Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán criticó al legendario excampeón mundial mexicano Julio César Chávez por permitir que su hijo se enfrente a Sául ‘Canelo’ Álvarez el próximo 6 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

‘Mira, yo soy realista y honesto, con el respeto de Chávez, le digo en su cara Julio Cesar Chávez, no sabes nada de boxeo, estoy hablando del padre, con el respeto que tú te mereces, yo no veo cómo tu hijo pueda ganarle a ‘Canelo’ y si tu hijo le gana a ‘Canelo’, le digo a ‘Canelo’, retírate del boxeo porque entonces estás acabado y no sirves’, dijo Durán en la charla con el periodista Mexicano Salvador Rodríguez, de ESPN.

Duran comento: ‘Si yo soy padre de Chávez, yo le digo: ‘no vas a pelear, vi la última pelea de Chávez y fue malísima, con un boxeador muerto Dominik Britsch pero ellos creen que ‘Canelo’ es fácil, los veo bien mal y no crean porque el tamaño le acompaña , no veo cómo le pueda ganar, así que te pido disculpas, JC Chávez padre, si te pones bravo me da igual, si no me quieres hablar también me da igual, pero tu hijo no le gana a ‘Canelo’, te lo digo, termino en forma de burlas el comentario.