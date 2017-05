Porky Medina: Respeto a Benavidez pero a quién ha enfrentado?

Espanol

Rogelio “Porky” Medina (37-7, 31 KOs) se enfrentará a David Benavidez, un invicto contendiente invicto (17-0, 16 KOs) este sábado, 20 de mayo, en Laredo Energy Arena en Laredo, Texas.

Un muy motivado “Porky” medina declaró: “Todo lo que he leído en los informes de los medios de comunicación son lo grande que David Benavidez es y cómo es un futuro superestrella en el boxeo. Respeto a mis oponentes, pero vamos a ser reales … ¿a quién ha enfrentado? Me he enfrentado a los mejores de esta división y nadie se interpondrá en mi próximo título. ¡Estaré listo para ir este sábado por la noche! ”

El ganador del partido Medina vs Benavidez asegurará una posición obligatoria en la fila para una pelea por el título de super-mediano del CMB. Este partido será una edición especial de Premier Boxing Champions y transmitirá en vivo en FS1 (Fox Sports 1) y FOX Deportes a las 7PM Pacific, 9PM Central y 10PM Eastern Time.

Carlos Moncada, de Latin Sports, comentó: “Abrazamos el papel del de abajo, cuando todo el mundo habla del otro peleador. Porky dejará sus puños hablar en el ring este sábado. Esta será una gran guerra y esperamos que Rogelio “Porky” Medina gane y gane otra oportunidad para pelear por el título.