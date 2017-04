Porter confiado en vencer a Berto

Espanol



Foto: Ryan Greene / Premier Boxing Champions

El ex campeón del mundo Shawn Porter organizó un entrenamiento publico en Las Vegas este miércoles pasado mientras se prepara para su enfrentamiento de la eliminatoria del título mundial de peso welter contra Andre Berto que encabeza un evento Premier Boxing Champions el sábado 22 de abril en el Barclays Center en Brooklyn y en vivo en SHOWTIME.

Esto es lo que Porter y su padre y entrenador, Kenny Porter, tuvieron que decir el miércoles desde el Porter Hy-Performance Center:

SHAWN PORTER

“Cada vez que veo esta pelea en mi cabeza, me siento bien. Siento que mi velocidad y mi capacidad de boxeo va a cuidar de mi en la primera mitad de esta pelea. Una vez que tengamos que ir y establecer el ritmo de la pelea, que es lo que vamos a hacer, después de eso, vamos a empezar a trabajar en nuestro estilo, nuestro movimiento de la cabeza, va a ser hermoso. Yo sé eso.

“Lo he visto en peleas donde pasa el quinto y sexto round y las cosas comienzan a desmoronarse para él. Así que si podemos llegar a su cuerpo temprano, y ver todo lo que hacemos aquí en los entrenamientos, estos chicos me trabajan casi hasta la muerte. Estamos listos para los 12 rounds y más. Siempre estamos listos para sacar más del tanque de nuestro tipo y tener mucho más al final.

“Realmente creo que hay un entendimiento que ambos tenemos. Él me dice qué hacer y yo escucho. Como él siempre dice, mientras escucho, todo va a salir de la manera que se supone que. Tenemos ese entendimiento, y el resto se lleva a sí mismo.

“Creo que mis entrenadores me mantienen en el pico. Mi papá me mantiene donde necesito estar. Una gran parte de lo que trabajamos es el enfoque y la mentalidad que se acerca a la lucha, también. Me siento como donde otros carecen, lo tengo todo. Estamos en mejores condiciones que la mayoría de los chicos. Y trabajamos en la fortaleza mental tanto como lo hacemos en lo físico.

“Creo que cuando surgen oportunidades como esta, es cuando realmente me voy. Para mí, no hay nada mejor que luchar noche. Todo lo que conduce a ella es sólo parte del proceso. Puedo decirte que ahora, estamos hablando de la pelea, estoy emocionado y lo quiero “.

KENNY PORTER, Padre y Entrenador de Shawn

“Creo que tenemos los compañeros de entrenamiento correctos. Hemos tenido a Brandon Adams, que es como una versión más grande de Shawn, aquí. Él hace un buen trabajo de emular a Berto. Ahora también tenemos a Hank Lundy. Lundy es un tipo que trae velocidad, rapidez, poder y una actitud cada vez que lo hacen. Él está diciendo cosas a Shawn, haciendo estallar en Shawn, y si las tierras de Shawn un buen puñetazo en él, él viene de regreso. Y hemos estado usando Mickey Bey en el final de nuestras sesiones de sparring. Está funcionando muy bien. Solo estamos tratando de empujar a Shawn muy duro.

“Nunca estamos satisfechos con nada. Lo mío es más que cualquier otra cosa, estamos pidiéndole que haga las cosas que hemos trabajado y practicado y lo hemos puesto todo para poder llevarlo a la próxima pelea y al siguiente campamento en vez de empezar de nuevo y reiniciar. Se está uniendo, y nos gusta lo que estamos viendo. Nunca me siento satisfecho, pero me gustaría verlo salir, boxearlo, darle un puñetazo, echarlo a toda prisa, entonces me gustaría verlo castigarlo. Ese sería el escenario final. Haces todas estas cosas en las que trabajamos, y luego tú lo castigas.