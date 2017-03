Espanol



Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán





La forma en que funciona el boxeo es muy diferente a cualquier otro deporte. El boxeo es regulado por las instituciones gubernamentales de cada país, en la mayoría de los casos, en cada estado del país e incluso en cada ciudad. Esto debido a la naturaleza del deporte, un deporte de contacto, que en los primeros años fue brutal e inhumano, hubo muchas muertes debido al abuso de poder, la anarquía y el control total de algunos personajes que actuaron como promotores y reguladores a la vez.



El WBC siendo un organismo sancionador de peleas profesionales en todo el mundo, trabaja en cada evento en conjunción con la Comisión Local de Boxeo cada vez que un título del WBC se disputa. El WBC respeta la autoridad y jurisdicción de la comisión local y siempre realiza su mejor esfuerzo para exista una reciprocidad mutua, respeto y acuerdos.



El boxeo comenzó a ser regulado y las reglas y los procedimientos comenzaron a surgir para poner en orden al deporte. Así es como se crearon las Comisiones Locales de Boxeo. Las reglas durante una pelea de boxeo son simples y no son muchas, pero se han vuelto extremadamente flojas y existe una tremenda falta de conocimiento de lo que significan y del por qué se implementaron. Tengo un ejemplo que me emociona y al mismo tiempo me preocupa, ya que algún día crearán una enorme controversia:



La regla general dice que una pelea es considerada oficial cuando se completan 4 episodios. Esto significa que si una pelea se detiene debido a una falta accidental el resultado podría ser: Sin decisión o empate técnico; si la pelea es detenida antes de la finalización de los primeros 4 rounds o podría decidirse en las tarjetas por decisión técnicas en caso de que la reyerta haya finalizado después de haber iniciado el quinto round.



Las reglas del WBC son claras indicando que el quinto round comienza con el sonido de la campana para iniciar las acciones. La mayoría, si no es que en todas las comisiones de los EE.UU. y algunos otros países, indican que el quinto round comienza cuando la campana suena para terminar el 4 ª round.



¿Cuál es la definición de una round? TRES MINUTOS DE ACCIÓN CON UN MINUTO

MÁS UN PERIODO DE DESCANSO –



El único episodio que no tiene un minuto de descanso es el doceavo, ya que es el final de la pelea.



El minuto entre la campana que termina el cuarto y la campana que comienza el quinto es parte del cuarto round, tan simple como eso. Hay muchos ejemplos en los que los médicos / réferis han detenido las peleas durante el período de descanso, ya que es en este periodo cuando evalúan la condición de los peleadores.



Es mi creencia, y podría estar equivocado, que en los EE.UU. Se cambió esta regla para proteger cualquier problema potencial con apuestas, ya que hay apuestas en rounds, por lo que la solución sencilla sería registrar el resultado con la campana final de cada round, Pero eso es absolutamente injusto e incorrecto.



El CMB no va a renunciar al tema y seguirá haciendo hincapié en las reuniones de normas, en las convenciones y en las reuniones con las federaciones de boxeo y las comisiones.



La estructura con reglas distintas, requisitos médicos diferentes, procedimientos particulares en una diversidad de estados y países es un problema. Debería ser muy fácil tener uniformidad y reciprocidad, pero la realidad es diferente.



Los médicos deben ser la máxima prioridad para cualquier comisión de boxeo, federación y organismo de sanción y especialmente para cada promotor.

Lamentablemente no es el caso. El WBC tiene requisitos médicos estrictos que todos los campeones del WBC y cualquier retador al título WBC debe cumplir. Esto incluye examinaciones MRI, pruebas oftalmológicas, sanguíneas y; también todos los peleadores deben someterse a pre pesajes oficiales de 30 y 7 días. Nuestro presidente del comité de seguridad, William Boodhoo, es considerado como una “plaga” por algunos promotores, debido a sus constante comunicación en busca del cumplimiento de todas estas medidas de seguridad, algunas comisiones ignoran los requisitos del WBC y se limitan a exigir lo que su comisión requiere pero al final del día, nuestra labor en torno a luchar por las seguridad de los púgiles ha demostrado ser extremadamente importante para velar por el bienestar de nuestros héroes del ring y para mantener los niveles de riesgo más bajos.



Sólo en un mes, 2 peleas por el título de otras organizaciones fueron canceladas. En Las Vegas, el retador argentino no pudo pelear debido a que sus exámenes de sangre resultaron positivo por hepatitis. El fin de semana pasado Luca Giacon de Italia no pudo pelear en Madrid ya que su examen oftalmológico fue rechazado por el comité médico de la federación española; Giacon fue rechazado hace 2 años en Nueva York por la misma razón…En caso de que se hubieran realizado los exámenes anticipadamente no se habría creado estos tremendo problemas para los promotores y el boxeo en general.



Hay tantas reglas y procedimientos que han sido rechazados por las comisiones simplemente por el miedo natural al cambio. El boxeo merece algo mejor, pero esto solo puede suceder siempre que todas las jurisdicciones de boxeo acepten cumplir en conjunto con las reglas.



La diferencia en el boxeo y todos los demás deportes es que las ligas de la NFL, MLB, FIFA, NBA, NHL, UFC, PGA, etc … son reguladores y propietarios de la promoción del deporte.



Estoy emocionado de ir a Nueva York para asistir a la doble cartelera WBC, estelarizada por GGG vs Jacobs & Chocolatito vs Srisaket, acompañados por Cuadras vs Carmona. El boxeo está teniendo un gran año y estoy seguro de que este evento será exitoso.



