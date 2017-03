Round 12 Un nuevo comienzo para el Boxeo Suramericano

Espanol



Por Mauricio Sulaiman

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán

Quiero comenzar esta edición de mi columna escribiéndole a nuestro querido Don Majeski, quisiera externarle nuestro más sincero apoyo y nuestros mejores deseos debido al problema familiar que está enfrentando en este momento; nuestras oraciones están con él. Su familia experimenta un difícil episodio ya que su amada esposa Trudi está bajo atención médica. Don Majeski es una de las personas más apasionadas de nuestro deporte. Él ha estado involucrado desde que era un adolescente y es considerado como uno de los más grandes expertos en el mundo, pero lo más importante, él es un verdadero amigo, uno que se pondría en frente de una bala por mi padre y por eso mismo él es muy querido en La familia Sulaiman y el mundo del boxeo en general.

Me dirigí en un viaje que me ha traído gratos recuerdos. Visité por primera vez Buenos Aires, Argentina, donde conocí a tantos “viejos” amigos, tantas personas que pasaron innumerables horas con mi padre. Escuché historias sobre los buenos momentos que compartieron con Don José y la familia WBC a través de los años. Mi vuelo de Panamá a Buenos Aires se suponía que aterrizaría a las 6 am; sin embargo, tuvimos que volar a Paraguay por el mal clima. Finalmente llegamos a nuestro destino y desde ahí Rubén Bartolomé y Sampson Lewkowicz, me trataron de maravilla. El resto del día estuvo básicamente lleno de reuniones con diferentes grupos, amigos y campeones.

Hicimos una conferencia de prensa, la cual ha sido una de las mejores experiencias que he disfrutado como Presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Más de 250 personas asistieron para platicar de boxeo durante 4 horas. Argentina es un gran país de boxeo, tan rico en historia y tiene tanto potencial para crear muchos futuros campeones. El boxeo es muy popular, se encuentra en segundo lugar y se ubica tan solo detrás del fútbol. TYC Sports, una red de televisión por cable transmite más de 100 carteleras cada año y lo ha estado haciendo durante 25 años.

Hubo gran interés ya que el WBC ha aprobado que Heiland de Argentina enfrente a Jermall Charlo en una pelea eliminatoria final para determinar al retador obligatorio de la división de peso mediano. La campeona superligero del WBC, Érica Farías estuvo presente, ella estará enfrentando a la campeona WBC welter considerada la mejor libra por libra del planeta, Cecilia Braekus, el 9 de junio en Estocolmo.

Se discutió el caso de Carlos Baldomir, ya que se ha confirmado que todas las acusaciones son falsas y fueron fabricadas por su ex esposa sólo para lastimarlo. Trabajaremos diligentemente para implorar a las autoridades de Santa Fe que lo liberen de la cárcel, ya que es inocente y todas las pruebas y testimonios lo han demostrado.

El boxeo amateur también fue un tema importante y se anunció el surgimiento de la que será un torneo nacional amateur. El éxito del comité amateur del WBC ha sido enorme con el apoyo de muchos países en los que la competencia amateur ha sido excelente. Países y estados como Canadá, España, Perú, Nicaragua, California, Colorado, Illinois y muchos estados de EE.UU., México, etc. han apoyado este movimiento…. La SuperLiga fue anunciada por su presidente Marcos Arienti. Sergio Maravilla Martínez será el embajador y los miembros de muchos estados y provincias de Argentina están ansiosos por comenzar. BoxVal que es el programa de boxeo bajo la Fundación Scholas Ocurrentes de él Papa Francisco también participará en el programa de boxeo para la Argentina.



* Este es el Cinturón SuperLiga



* Este es uno de los programas en los que se está trabajando de manera exitosa en Argentina “Boxeo sin Cadenas” ; las lecciones de boxeo y el entrenamiento se imparte dentro de la cárcel.

Tuve la suerte de pasar tiempo con familiares de leyendas como Firpo, Galindez y Monzón, algunos campeones como Martínez, Marcelo Domínguez, Santos Laciar, Marcela Acuña, Mónica Acosta y Farías asistieron…. Algunos de los grandes periodistas también estuvieron ahí, entre ellos: Oswaldo Principi, Santos Nicolini, Walter Nelson, Carlos Irusta, mi agradecimiento personal a Silvana Carsetti, que unió al equipo para organizar un evento tan maravilloso. La cena de despedida ofrecida por mi amigo Jorge Britto fue memorable, el tango llenó la sala, el jazz puso el ambiente y yo tuve la suerte de tocar una canción con músicos muy importantes en esa noche mágica en Argentina.

Hoy tuve el honor de conocer al Presidente de Uruguay en su oficina en Montevideo. Un ex boxeador amateur y un gran fanático del deporte, el Dr. Tabaré Vázquez. Uruguay estará concluyendo un torneo que duró 2 años organizado por Sampson bajo la CUBAP (Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional) y su Presidente Sergio Márquez. Los 4 mejores peleadores viajarán a México a un campamento de entrenamiento de 2 meses. Para llegar a este punto con los 16 finalistas se requirió de un trabajo tremendo, sus sueños y determinación son humildes y esta noche en el Centro de Convenciones de Punta del Este será especial……

El boxeo es un gran deporte. No importa si usted está en Argentina, Canadá, Sudáfrica o Tailandia, es lo mismo, es nuestro idioma, es nuestra vida. Los boxeadores eligen el gimnasio en lugar de las drogas, el alcohol y el vandalismo. El boxeo se convierte en un puente para cruzar a otra vida mejor, algo que les da orgullo y honor y cambia sus vidas y las de sus familiares, amigos y las de las tantas personas que siguen sus pasos…

Gracias, acepto cualquier comentario, idea o sugerencia en contact@wbcboxing.com