Round 12: Viva el 5 de Mayo en Las Vegas

Presidente del CMB – Hijo de Jose Sulaiman

Esta semana está llena de peleas y de anticipación por la pelea de Chávez Jr. vs Canelo, la cual de puede comparar con las grandes peleas celebradas durante este tradicional fin de semana de 5 de Mayo. El Cinco de Mayo es una fecha patriótica nacional y se ha celebrado dentro del deporte por ya muchos años. Los boxeadores mas icónicos han estelarizado grandes funciones, entre ellao: Lennox Lewis, Julian Jackson, Gerald McClellan, Azumah Nelson, etc.

Los representantes mexicanos han sido del más alto calibre comenzando con Vicente Saldívar y Salvador Sánchez. Entonces el mayor luchador de la historia de México, Julio Cesar Chávez, fue dueño de la fecha, y más tarde vino Oscar De La Hoya, Erik Morales, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez.

El peleador que ha aparecido en la mayoría de las peleas del 5 de Mayo es … Floyd Mayweather. Floyd venció a De La Hoya, Miguel Cotto, Robert Guerrero, Marcos Maidana y Manny Pacquiao en torno a esta fecha.

Algunas grandes peleas que se han realizado: Mayweather vs De La Hoya, De la Hoya vs Mayorga, e incluso el clásico, Diego Corrales vs José Luis Castillo.

En este momento estoy volando a la Ciudad del Pecado no puedo evitar recordar los tantos buenos momentos que tengo de mis muchos viajes a Las Vegas. La primer pelea que fui a ver a Las Vegas fue con Tyson convirtiéndose en el campeón de peso pesado más joven del mundo. Mientras estudiaba en la escuela secundaria de Winchendon School en Massachusetts, mi padre me llevó a LV. Él me estaba esperando y contrató una limusina para conducir hasta el hotel Hilton. Sentí como si estuviera soñando; fue uno de los mejores momentos de mi vida.

Tyson ganó y Don King organizó una fiesta de celebración que fue increíble. Michael Jackson, Eddie Murphy, Heather Thomas y muchas otras celebridades estuvieron presentes. Don King sabía cómo hacer las cosas a un gran nivel.

Así que empecé a ir a las peleas en Las Vegas: la era de Tyson, la era de Chávez, las múltiples carteleras prestadas por Don King, luego vino Oscar De la Hoya con Top Rank y así sucesivamente.

Recuerdo al Hotel Hilton y al Caesars Palace, entre algunos otros tradicionales y casinos. Podría muy bien describir casi cada momento en el que me sorprendió en este viaje de llegar a visitar Las Vegas constantemente. Las luces, los espectáculos, el Mirage, la construcción de nuevos hoteles, tiendas, restaurantes y algún otro entretenimiento que todos hemos disfrutado una vez u otra y nos hace sonreír cuando vemos la película “Hangover”.

Los restaurantes favoritos de mi padre eran “Chin’s” en Fashion Show Mall, Kokomos en el Mirage, el Tillerman (fuera de la avenida principal) y el SteakHouse en Hilton. Muchos amigos queridos saludaron a mi padre durante sus multiples viajes a las Vegas: Dr. Elias Ghanem, Dr. Jim Nave, Marc Ratner, Richard Sturm, Tony Alamo Sr., los oficiales de ring, Duane Ford, Richard Steele, Jerry Roth, Dave Moretti, Jay Nady , y tantos otros que debería mencionar, pero la lista sería demasiado larga.

Recuerdo cuando no había teléfonos celulares. Así, todo el día y toda la noche por todas partes podías oír el sistema de localización para atender las llamadas en los teléfonos del hotel. Había solamente una calle, así que el trafico podía ponerse realmente pesado.

Con el paso del tiempo, mis viajes a Las Vegas aumentaron, y ocurrió un evento desafortunado: perdí la capacidad de ser sorprendido. Di todo por sentado y luego todo se convirtió en viajes de un día en lo que los pasaría dentro del hotel donde la pelea sería sin siquiera ver el exterior, mas que para volver al aeropuerto y volver a casa.

Bueno, esta vez va a ser diferente! Estoy tan emocionado de ir a la pelea como fan. Chávez Jr. vs Canelo no tendrá ningún campeonato en juego. Vuelo desde días antes para ir a ver los espectáculos que me he perdido, para llegar a descubrir restaurantes, para ir de compras con mis hijos para comprar tenis Adidas y zapatos.

Que el mejor hombre gane, que el ganador se convierta en un héroe para México y el mundo, que el ganador lleve a su casa el Cinturón Huichol e Mayo, que ha capturado la atención mundial por su belleza y representación cultural. Dos guerreros mexicanos lucharán una fecha especial en Las Vegas, mientras construyen puentes para la paz a través del orgullo y honor.