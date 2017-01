Rungvisai: Puedo vencer al “Chocolatito”

Espanol

El retador Tailandes Srisaket Sor Rungvisai (41-4-1, 38 KOs) de Si Sa Ket, Tailandia, no se está deteniendo en sus comentarios previos a la pelea ante el invicto Nicaragüense campeón mundial del peso súper mosca del CMB, Roman “Chocolatito” González (46-0 , 38 KOs) el 18 de marzo en el MSG.

“Respeto a Roman González. Él es una leyenda “, dijo Rungvisai, quien peleará por primera vez en Estados Unidos. “Ha hecho grandes cosas para el boxeo, especialmente mostrando al mundo lo talentosos y excitantes que pueden ser los peleadores más pequeños. Estoy feliz de que Nicaragua tenga un gran héroe. Sin embargo, el peso supermosca es mi peso. Y el cinturón del título mundial de peso supermosca del CMB es mi cinturón. Haré lo que sea necesario para ganar mi cinturón de nuevo, y estoy seguro de que puedo hacerlo. Yo pude herir a Carlos Cuadras en la forma en que González no pudo. Cuadras no me lastimó cuando peleamos, pero él lastimó a González durante su pelea el año pasado. Estoy seguro de que puedo vencer a Roman González. Y la pelea no durará doce rounds.

Rungvisai fue desafiado por el campeón del peso súper mosca del CMB Carlos Cuadras el 31 de mayo de 2014. Rungvisai fue la desafortunada víctima de una pelea detenida, ya que Cuadras fue considerado incapaz de continuar después del octavo round tras un choque accidental de cabezas entre ambos. Se fueron a las tarjetas, y Cuadras mantuvo su título.

“Tengo que agradecer a WBC, HBO y K2 Promotions por esta gran oportunidad. Es mi sueño pelear en el Madison Square Garden. Estoy emocionado de ser el primer tailandés que lucha allí en HBO Pay-Per-View contra el # 1 boxeador libra por libre en el mundo. Esto es historia. Voy a pelear por Tailandia y mi familia. Voy a pelear para traer de vuelta el cinturón de peso súper mosca del CMB a Tailandia, donde pertenece. Algunos fans en Estados Unidos tal vez no me conozcan bien, pero tengo poder de nocaut y voy a ir allí para ganar. No puedo estar más emocionado de mostrarle a usted y al mundo quién es Srisaket Sor Rungvisai. Será una gran pelea el 18 de marzo “.