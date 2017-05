Salido, Perez weights from Obregon, Mexico

Boxing News

Photos: Rafael Soto/Zanfer

Orlando Salido 133.5 vs. Aristides Pérez 133.5

Kenia Enriquez 107.5 vs. Mary Salinas 107.5

Gilberto Parra 108 vs. José Rivas 108

Elvis Torres 132 vs. Antonio Bustamante 133

Jessica Nery Plata 112.2 vs. Delia López 112.2

Bryan Mosiños 114 vs. Raúl Esquer 113.5

Melissa Esquivel 125.5 vs. Beatriz Arambure 125.5

Julio Barraza 132 vs. Diego Ledesma 134

Guadalupe Ramírez 133 vs. Julio López 132

Sulem Urbina 113 vs. Carol Castro 113

Venue: Expo Obregon, Obregon, Sonora, Mexico

TV: TV Azteca, Bein Sports

Promoter: Zanfer