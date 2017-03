Shields-Szabados por titulo NABF femenil en Showtime

Espanol



Por Brad Snyder; The Undecard

Foto: Bob Ryder

Dos veces medalla de oro olímpica Claressa Shields (1-0) se enfrentará a Szilvia Szabados (15-8, 6 KOs) por el campeonato de peso mediano NABF en SHOBOX: The Next Generation este 10 de marzo, 10 pm EST en la cadena de Showtime. Las dos mujeres boxeadoras dieron sus últimos comentarios en la conferencia de prensa en MGM Grand Detroit, el miércoles.

Claressa Shields

“Su (Szabados) con 124 rounds profesionales no significa nada para mí. (Hacia Szabados) No voy a dejar que me peguen delante de mi familia. ¿Sabes de que estoy hablando? No voy a dejar que me peguen delante de mis sobrinos, primos y mi papá. Simplemente no soy así. ”

Szilvia Szabados

“Estoy lista para pelear. Creo que todo el mundo tiene un camino, a veces más. Y me alegro de elegir esta forma con el boxeo. ”

Mark Taffet (Co-director de Claressa Shields)

“Quiero darles las gracias a todos por apoyar esta gran ciudad y apoyar el deporte del boxeo. Y tu héroe de la ciudad no te va a defraudar. A través de mis 25 años del deporte, he tenido la suerte de ser parte de una serie de grandes eventos. Pero tengo que decir que ninguno de ellos lleva el significado, el verdadero significado de lo que tendrá lugar el viernes por la noche en Showtime cuando Claressa entra en el ring como la primera mujer en encabezar un evento principal en la televisión premium.

Jason Crutchfield (Entrenador de Claressa Shields)

No creo que vaya a ser una buena pelea. Eso no es lo que estoy planeando. Estoy pensando en ir allí y detener su a Szabados en el primer o segundo round.