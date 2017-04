All Star Boxing busca retener parte de la bolsa de Canelo

Espanol

All Star Boxing está buscando para retener $ 8,5 millones más los intereses de la bolsa de Canelo Álvarez en su próximo combate del 6 de mayo contra Julio César Chávez Jr. en Las Vegas. Una moción para una “escritura de embargo después del juicio” fue presentada en la Corte de Circuito en Miami, Florida. De acuerdo con la moción, Canelo no ha pagado a All Star Boxing el dinero debido de la sentencia ordenada por la corte a principios de este año y no parece tener propiedades visibles sobre las cuales se puede hacer una contribución para satisfacer la sentencia.

Golden Boy Promotions, el MGM Grand Hotel / T-Mobile Arena, y HBO tienen en su poder o control de bienes / dinero perteneciente a Canelo que se puede adornar.