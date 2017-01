Sulaiman: El CMB espera grandes combates para 2017

Espanol

Por.Gabriel F. Cordero

“Estamos empezando el 2017 con una gran pelea el 14 de enero en Nueva York , un combate de unificación entre nuestro campeón Badou Jack y James DeGale, después tendremos una pelea de campeonato femenil que abre el mercado de U.S. con Yazmin Rivas contra Amanda Serrano, y luego el 28 de enero tenemos dos grandes peleas en Las Vegas, con Leo Santa Cruz contra Carl Frampton y Mikey García vs Dejan Zlanticanin, mientras que en Oslo, Noruega, en ese mismo día tendremos a Cecilia Braekhus Vs. Klara Svensson. Seremos también testigos del retorno de nuestro campeón de peso completo CMB, Deontay Wilder, sin olvidarnos de Danny García vs Keith Thurman. Este promete ser un gran año para el boxeo. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que existan buenas relaciones con promotores y otras organizaciones, porque lo que queremos es a los mejores peleando contra los mejores”.

Sulaiman destacó que el Programa de Boxeo Limpio es una prioridad.: “Ya hemos tenido mucho éxito, no hay vuelta atrás y seguiremos haciendo de este programa un régimen mundial”.

Mauricio también aclaró la importancia vital del boxeo amateur, diciendo: “Todo el mundo involucrado en el boxeo , es parte del boxeo amateur, por lo que es ridículo tener malentendidos, no hay nada oculto Lo que estamos haciendo es lo que otros deben hacer. El boxeo amateur está siendo asesinado en muchos países, y sólo estamos intentado construir una plataforma para apoyar el deporte, que da tantas oportunidades a miles de jóvenes en todo el mundo .

“No apoyamos ninguna pelea sin careta dentro del boxeo amateur, y de poner a los jóvenes en riesgo con los profesionales creemos firmemente que está mal; seguiremos dando batalla”.