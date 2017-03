Boxing News

“Hurricane” Sammy Valentin 145.6 vs. Jesús “Carambolas” Alvarez 145.6.

(WBO Latino title)

Gabino Cota 135.8 vs. Aidar Sharbayev 135.2

Connor Coyle 159 vs. Daruma Almenarez 158

John Cooley 121 vs. Emilio Rivera 120.2

Mark Reyes 146.6 vs. Emmanuel Roman 144.4

Luis Rivera 113.2 vs. Christian Santos 112.2

Viktor Kulalovski 153.8 vs. Juan Aguirre 155.8

Venue: A La Carte Event Pavilion, Tampa, Florida

Promoter: All Star Boxing

TV: Telemundo