Thurman listo para Danny Garcia

Foto: Prime 360 Photography

El invicto campeón del mundo de la AMB, Keith “One Time” Thurman recibió a los medios de comunicación en su campo de entrenamiento en San Petersburgo, Florida el miércoles, mientras se prepara para enfrentar al campeón mundial de peso welter del CMB, Danny “Swift” García en el evento principal de Showtime Championship Boxing on CBS, Campeones de boxeo, el sábado, 4 de marzo en Barclays Center en Nueva York.

La cobertura de la emisión comienza a las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT con el invicto estrella Erickson Lubin contra el fuerte golpeador Jorge Cota en una pelea eliminatoria de título mundial superwelter.

Esto es lo que Thurman tuvo que decir el miércoles en el St. Petersburg Boxing Club:

Keith Thurman:

“Al final del día, es sólo otra pelea. Mi trabajo no ha cambiado desde que tenía siete años. Este es el deporte que amo. El nombre del juego para golpear y no ser golpeado, pero sabes que estoy buscando infligir algún daño también.

“Sé que Danny está seguro de entrar en esta pelea. Está intentando desafiarme y hacerme daño. Tengo un “0” y no estoy listo para dejarlo ir. Si crees que puedes vencerme, golpeame. Le ganare el 4 de marzo.

“Se puede esperar una pelea de clase mundial. Ambos somos grandes campeones con habilidades impresionantes. Vamos a estar golpeándonos y probándo nuestros golpes. Me veo como el boxeador más inteligente. He demostrado que puedo realizar ajustes en medio de una pelea. Con la experiencia que tengo, entro allí con un objetivo que estoy tratando de lograr. Si no está sucediendo, entonces tengo que usar otra cosa.

“En última instancia, mi corazón desea la victoria en esta etapa y en este nivel. Estoy buscando hacer lo que mejor hago. Que es ser un boxeador inteligente, buscar las aberturas y si puedo causar algún daño, espero que pueda capitalizar en eso.

“Mostré contra Shawn Porter que cuando me desafían completamente estoy allí. Soy un campeón y este campeón no se acuesta para nadie. Esa pelea fue tremenda y mostramos que nos entendemos como boxeadores.

“Me dije después de ocho rounds contra Porter,” esta pelea está empatada. “Nada de lo que sucedió en las primeras ocho rounds importó. La pelea iba a ser decidida al final, al igual que los aficionados. Tenía que hacer lo que Ben Getty siempre decía, ‘los boxeadores inteligentes ganan y los boxeadores mudos pierden’.

“Sólo quiero seguir subiendo y estableciendo mi legado. Quiero distinguirme de los otros. El ganador de esta pelea será el centro de atención sobre todos los demás en la división.

“Estoy haciendo esto por mi carrera, por mi legado y por los fans. Sin los fans, no hay legado. He estado en el boxeo durante 21 años de mi vida y espero tener algunos años más grandes. Estoy orgulloso de estar viviendo mi sueño.

“Para obtener dos enormes peleas consecutivas es una prueba de que estoy en el buen camino y se podría decir que estamos ganando más nombre en el deporte. Estoy consiguiendo lo que quiero fuera del deporte, que son grandes peleas como esta.

“Esto es algo que los fans están entusiasmados y estoy realmente esperando esta pelea. Sólo quiero seguir viviendo mis sueños y trabajando para convertirme en el mejor boxeador del mundo.

“Establecer una unificación de una clase de peso es mi objetivo final en el deporte del boxeo. Para eso estamos trabajando.