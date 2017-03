Thurman: No me inclino ante nadie

Espanol

El campeon mundial welter de la AMB, Keith Thurman ha advertido al campeón mundial welter del CMB, Danny García que será una pelea más dura todavía.

La pareja invicta se enfrentará este fin de semana, exclusivamente en vivo en BoxNation, en lo que es una de las peleas más esperadas del año cuando Thurman pone su título mundial de la AMB en la línea contra el campeón del CMB García.

“No es fácil ser Keith Thurman, tengo un ‘0’ y no tengo miedo de dejarlo ir”, dijo Thurman.

“Si puedes vencerme, golpeame. Voy a estrecharte la mano al final de la pelea. Te voy a felicitar al final de la pelea. Pero no me inclino ante nadie y sé que soy el mayor desafío que la mayoría de boxeadores que has enfrentado.

De ahí viene mi confianza y, ya sabes, sólo estoy esperando la pelea. Va a ser una gran pelea “, dijo.

Cuando Thurman y García se reúnan, estarán unificando los mismos títulos mundiales que ‘Ray Leonard’ y Thomas Hearns hicieron en su pelea de ‘Combate del Año’ de 1981.

Este enfrentamiento se espera que produzca mucha intensidad y emocion con Thurman creyendo que su tamaño naturalmente más grande será un factor revelador en la pelea.

“Me encanta otro hombre tratando de obtener lo mejor de mí justo en frente de mí, estando de pies a cabeza conmigo. Sólo vivo para ello. Nunca volveré a bajar. Soy más grande que Danny naturalmente “, dijo Thurman.

Siempre era más pequeño que yo en los aficionados. Es más pequeño que yo en los pros. Está subiendo. Él podría sostener su peso bien pero soy apenas un poco más grande. Así que eso me da cierta confianza.

“Ambos tenemos grandes récords, grandes noches de boxeo, muchos nocauts, pero tengo menos peleas, más nocauts. Así que creo que tengo un golpe más duro y que voy a pegarle mas fuerte estadísticamente un poco. Siempre vengo preparado para este tipo de peleas. Sólo estoy deseando que llegue “, dijo Thurman.

Con 28 años de edad, nativo de Filadelfia , García afirma que es el hombre más pequeño, insistiendo en que sólo se quedó en el peso welter ligero porque tenía los títulos mundiales de 140 libras.

“Para ser honesto siempre he sido un peso welter – me estaba reduciendo a mí mismo a 140 como después de que enfrente a Lucas Matthysse, mi plan era subir a 147 en 2013, porque no podía hacer el peso mas “, dijo García.

“Tuvimos el título, así que decidimos seguir sacrificandonos. Me lastime en un par de actuaciones. No pude dar lo mejor de mí por el peso, pero siento que he sido un verdadero peso welter. Debería haber sido un peso welter desde 2013. Soy fuerte en este peso. Tengo grandes hombros. Así que definitivamente me siento como peso welter es mi clase de peso natural. Sólo me estaba estrujando a lo largo de los años y estoy feliz de que pueda dejar que mi cuerpo crezca y se llene hasta la división de peso welter ahora “, dijo.