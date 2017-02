Top Rank firma a Olímpico PR Jeyver Cintron

Espanol

Top Rank ha firmado el ex dos veces olímpico Puertorriqueño Jeyvier Cintron en un contrato promocional. Cintron, que amasó un récord amateur de 230-10, es el único boxeador en la historia del boxeo Puertorriqueño en representar a la Isla en dos Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016). Como un profesional, el zurdo boxeador que nació y se crió en la ciudad de Bayamon, quiere comenzar su carrera en la división de peso gallo.

“Estoy muy emocionado de entrar en el boxeo profesional y ahora más que lo haré junto con Top Rank, que es la mejor empresa de promoción de boxeo en el mundo”, dijo Cintrón. “Todo el mundo sabe que Top Rank ha trabajado en la carrera de las estrellas más grandes en el boxeo y aunque he tenido otras ofertas, decidimos ir con Top Rank, porque sé que me guiarán a través de este nuevo proceso”, agregó. “Voy a trabajar duro en el gimnasio para seguir poniendo el nombre de Puerto Rico lo más alto posible, como siempre he hecho”.

Como aficionado, Cintron ganó medallas en múltiples torneos nacionales e internacionales y adquirió experiencia al derrotar a peleadores como el mundialmente clasificado Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez y el invicto prospecto Jantony Ortiz.

“Top Rank sigue comprometido a encontrar y desarrollar los mejores talentos en la Isla. Sentimos que Cintron representará orgullosamente la bandera Puertorriqueña, tanto dentro como fuera del ring “, dijo el presidente de Top Rank, Todd duBoef.

El dos veces olímpico será entrenado por su padre y ex boxeador Javier ‘Perrito’ Cintron.

“Me siento orgulloso de Jeyvier porque ha logrado lo que muchos boxeadores quieren, y eso es estar con una gran compañía como Top Rank. Yo era un boxeador y puedo hablar sobre la importancia de tener una buena compañía que ayuda a desarrollar la carrera de los atletas y Jeyvier esta ahora con Top Rank y estamos agradecidos por eso “, añadió ‘Perrito’ Cintron.

Los detalles sobre el debut profesional de Cintron serán anunciados pronto.