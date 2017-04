Boxing News

Casey Ramos 131.8 vs. Miguel Beltran 131.4

Eric Deleon 131.6 vs. Daulis Prescott 131.6

Arnold Barboza Jr 142.4 vs. Markus Morris 142.6

Eric Fowler 141.2 vs. Ashkat Ualikanov 141.6

Dominic Serna 129.4 vs. Alexander Acuna 131.0

Cristian Robles 113.4 vs. Jose Luiis Marin 115.6

Venue: Mariott Events Center, Burbank, CA

Promoter: Top Rank

TV: UniMas