Boxing News

Jose Felix Jr 135.2 vs Jonathan Maicelo 135.0

Jennifer Han 125.8 vs Olivia Gerula 127.6

Esquiva Falcoa 161.8 vs Jaime Barboza 161.6

Arturo Marquez Jr 148.2 vs Ja’Mykle Wade 147

Jesse Garcia 128 vs Jeremy Longoria 127.4

Alexander Moreno 118.4 vs Augustine Banegas 117.8

Venue: Don Haskins Center, El Paso, Texas

Promoter: Top Rank

TV: UniMas