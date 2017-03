Boxing News

By Przemek Garczarczyk

Michael Conlan 122.8 vs. Tim Ibarra 123

Alex Saucedo 141 vs. Johnny Garcia 142.2

Robson Conceicao 131 vs. Aaron Hollis 129.2

Jose Gonzalez 123.8 vs. Jhovany Collado 125

Ben Garcia 140 vs. Alexander Picot 137.2

Teofimo Lopez 135 vs. Daniel Bastien 133.2

Larry Fryers 146.4 vs. Gabriel Solario 147

Venue: Madison Square Garden Theater, NYC

Promoter: Top Rank

TV: UniMas