Boxing News

Jose Ramirez 142.5 vs. Jake Giuriceo 143.5

Oscar Vasquez 115.2 vs. Alex Rangel 115.5

Pedro Moreno 133 vs. Vincent Jennings 131.8

Gabe Flores Jr 132.4 vs. Devon Jones 131.6

Santos Vasquez 109.5 vs. Anthony Taylor 107.6

Angel Cordon Jr 126.6 vs. Kevin Garcia 127

Beto Guillen 160.8 vs. Cesar Hernandez 164

Venue: Reno-Sparks Convention Center, Reno, Nevada

Promoter: Top Rank

TV: UniMas