Photos: Scott Foster

Deontay Wilder 222 vs. Gerald Washington 239

(WBC heavyweight title)

Tony Harrison 153.6 vs. Jarrett Hurd 153

(IBF junior middleweight title)

Dominic Breazeale 263 vs. Izu Ugonoh 230.6

Tugstsogt Nyambayar 127.8 vs. Jhon Gemino 128.6

Caleb Plant 147.8 vs. Thomas Awimbono 148

Alantez Fox 159.8 vs. Kenneth McNeil 158.6

Venue: Legacy Arena, Birmingham, Alabama

Promoter: DiBella Entertainment

TV: FOX and FS1