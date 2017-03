Boxing News

Anthony Young 147.4 vs. Samuel Amoako 147.3

Chauncey Fields 166.7 vs. Gabriel Pham 167,3

Brendan Barrett 254.3 vs. Brian Donahue 199.9

Adrian Wilson 144.7 vs. Harry Tyrone Paige 148.5

Thomas Romain 134 vs. Sidell Blocker 126

Lemarcus Tucker 237 vs. Dan Pasciolla 249.2

Cesar Francis vs. Steve Moore

Promoter: Rising Promotions

Venue: The Claridge Hotel in Atlantic City

1st Bell: 7:30 PM for Professional and 6 PM for amateurs