Boxing News

Thomas LaManna 154 vs Eduardo Flores 154

Chuck Muassachio 179.1 vs Michael Mitchell 177.1

Jose Valderrama 167.8 vs Gabriel Pham 167.1

Yurik Mamedov 147 vs Jose Jimenez 146.3

Dan Murray 137.8 vs Nahir Albright 139.2

Weusi Johnson 121.2 vs Dallas Holden 118.3

Thomas Romain 133.7 vs Jamil Simmons 138.5

Promoter: Rising Promotions

Venue: The Claridge Hotel, Atlantic City, New Jersey