Boxing News

Photos: Zanfer Promotions

Antonio De Marco 146 Luis Solis 146.5

Arely Sandoval 114 vs Kandy Muciño 115

Pedro Duran 135 vs Eleazar Valenzuela 133.5

Sandra Robles Maria 107 vs Soledad Vargas 106.5

Promoter: Zanfer Promotions

Venue: Municipal Gymnasium, Baja California

TV: TV Azteca, Bein Sports