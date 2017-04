Boxing News

Courtesy Jim Jenkins, Sacramento Bee

Rodrigo Guerrero 118 vs Mike Ruiz 118

(IBA Americas bantamweight title)

Jose Salgado 121 vs. Javier Gallo 120.5

Alberto Torres 130 vs. Jose Silveira 129

Rudy Puga Jr. 166 vs. Cameron Sevilla 169.5

Ivan Vergara 124.5 vs. Manuel Munoz 129.5

Steven Rapadas 132 vs. Percy Peterson 130

Date: Saturday, April 15 (6 p.m).

Venue: Cache Creek Casino Resort.

Promoters: Don Chargin and Paco Damian.