By Ricardo Ibarra

Mike Wilson 198.6 vs. Aaron Chavers 195.6

Juan Jaramillo 129.2 vs. Rob Diezel 127.1

Justin Milani 195.8 vs. Alberto Rivas 192.5

Victor Morales, Jr. 127.1 vs. Luis Gomez 126.2

DJ Linderman 254.8 vs. Sylvester Barron 222.4

Brandon Maddox 160.4 vs. Rafael Valencia 165

Promoter: White Delight Promotions

Venue: Jackson County Expo, Central Point, Oregon