By Ricardo Ibarra

Mike Wilson 193.1 vs. Ernest Reyna 194.3

Victor Morales, Jr. 131.5 vs. Corben Page 131.7

Carlos Villanueva 187.5 vs. Alberto Rivas 191.2

Ricky Gallegos 167.2 vs. Josh Solis 167.7

Rafael Valencia 170.1 vs. Fatlum Zhuta 169.2

Elvis Garcia 251 vs. DJ Linderman 262.8

Venue: Jackson County Expo, Central Point, Oregon

Promoter: White Delight Promotions

TV: LATV (Tape Delay)