Boxing News

Tony Luis 137.7 vs. Noe Nunez 137.5.

Custio Clayton 151.8 vs. Alfredo Chavez 152

Will Madera 137.8 vs. Omar Valenzuela 138.9

Ronnie Robidoux 161.8 vs. Jesus Ortega 162.8

Michael Brandon 151.9 vs. Michel Polina 152.7

Daniel Andujo 117.3 vs. PG Tondo 116.9

Venue: Cornwall Civic Complex, Cornwall, Ontario

Promoter: Liveco Boxing