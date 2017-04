Boxing News

Ruslan Madiyev 140 vs Evincii Dixon 143

Jacob Rosales 155.5 vs Justin Jaynes 156

Sergio Quiroz 122 vs Cody Sessions 122.4

Serhii Bohachuk 147 vs Jonathan Aceves 146.2

Tommy Aaron 145.8 vs Alex Arrdeondo 146

George Acosta 135.4 vs Gabriel Serrano 136.8

Mike Hansen 127.5 vs Albert Tapia 127

Promoter: Roy Englebrecht Promotions

Venue: The Hangar in Costa Mesa, CA