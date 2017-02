Boxing News

Photo: King’s Promotions

Mykal Fox 141.4 vs Tre’Sean Wiggins 142.4

Luther Smith 198.8 vs Darnell Pierce 193.8

Marcus Bates 122 vs Alec McGee 121.2

Greg Outlaw, Jr. 140.2 vs Kashon Hutchinson 141.6

Justin Hurd 153 vs Dawond Pickney 155.4

Tyrek Irby 139.8 vs Lamont White 141.4

Patrick Rivera 163.6 vs Gregory Clark 165.8

Venue: Rosecroft Raceway

Promoter: King’s Promotions