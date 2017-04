Boxing News

By Gabriel F.Cordero

Photos: Alma Montiel

Cristian Mijares 130 vs Tomás Rojas130

Aarón Alameda 118.80 vs Edgar Jiménez 118.80

Yesenia Gómez 110.20 vs Jacky Calvo 110.20

Roberto Ortiz 143 vs Guadalupe Rosales 141.90

Ivan Cano 140.30 vs Jose Luis Aguilar 139

Venue: Gran Oasis Arena

Promoter: Promociones del Pueblo and Cancun Boxing

TV: Televisa