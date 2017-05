Boxing News

By Przemek Garczarczyk

Michael Conlan 123.5 vs. Alfredo Chanez 121.5

Alex Saucedo 142 vs. Wilberth Lopez 143

Mike Alvarado 147 vs. Matthew Strode 147

Egidijus Kavaliauskas 153 vs. Daniel Echeverria 154.5

Venue: UIC Pavilion, Chicago, Illinois

Promoter: Top Rank

TV: UniMas

Additional weights:

Joseph Adorno 131.5 vs. David Quay 129.5

Qu Peng 193.5 vs. Robbie Mendez 192.5

Kevin Ventura 131.5 vs. Israel Rojas 132.5