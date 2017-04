Weights from Chihuahua

Boxing News

Omar Chávez 156 vs. Ramón Álvarez 156

Irma García 118 vs. Judith Rodríguez 118.5

Jaime Munguía 148 vs. Johnny Navarrete 148

Bekman Soylybayev 130 vs. Samuel González 130

Jorge García 148 vs. Juan González 148.5

Melissa Esquivel 122 vs. Mónica Gutiérrez 122

Bryan González 130 .4 vs. Kevin Ronquillo 131

Sergio Sánchez 122.5 vs. Miguel a Martínez 123

David Picazo 117 vs. Rogelio Armenta 117.5

Venue: Gimnasio “Manuel Aguirre”, Chihuahua, Chihuahua

Promotor: Zanfer

TV: TV Azteca