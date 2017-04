Boxing News

Photo: Main Events

Sullivan Barrera 178 vs Paul “Pay Per View” Parker 177

Vaughn Alexander 162 Andres Calixto 160.5

Juan Goode 256 vs Cassius Chaney 245

Madiyar Ashkeyev 154 vs Shawn Cameron 153

Enriko Gogokhia 148.5 vs Bryan Goldsby 147.5

Meiirim Nursultanov 160 vs Javier Olvera 159.5

Promoter: Main Events

Venue: Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut

TV: HBO Latino