Boxing News

Story and photos by Robert Hughes

Gabriel Gutierrez 134.5 vs. Alexis Delbosque 133

Joey Alday 155.5 vs Osias Vasquez 151.5 pounds

Cresencio Ramos 135.25 pounds vs. Jesus Lule 136.0

Adrian Guerra 111.25 pounds vs. Robert Ledesma [no-show at scale]

Samantha Salazar 117.75 pounds vs. Mistery Neal 121 pounds [118-pound limit]

Promoter: Golden Eagle Promotions

Venue: Fight Club at the Bomb Factory, Dallas, Texas