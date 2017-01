Boxing News

Patrick Nielsen 173.1 vs Bebi Berrocal 171.9

Dina Thorslund 120.4 vs Xenia Jorneac 121.9

(WBC Female World Youth Super Bantamweight Championship)

Abdul Khattab 160.9 vs Arman Torosyan 159.2

Mikkel Nielsen 152.1 vs Leri Tedeev 152.1

Stefan Haertel 170.2 vs Tomasz Gargula 169.8

Leon Bunn 176.4 vs Przemyslaw Binienda 173.1

Promoter: Sauerland Event

Venue: Struer Energi Park, Denmark